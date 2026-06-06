Беспилотник ВСУ убил россиянина за рулем автомобиля

Оперштаб: В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, водитель погиб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную террористическую атаку на Белгородскую область. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

Уточняется, что в городе Шебекино беспилотник ударил по автомобилю. Находившийся в транспорте водитель скончался на месте от полученных ранений. «Приносим искренние соболезнования его родным и близким», — отметили в оперштабе.

Машина оказалась уничтожена огнем.

Кроме того, в селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Врачи оказали ему необходимую медпомощь в городской больнице № 2 города Белгорода. Лечиться пациент теперь будет амбулаторно.

Вечером 5 июня стало известно, что украинские войска выпустили по России более 100 беспилотников. По данным Минобороны РФ, над территорией России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 106 вражеских дронов.