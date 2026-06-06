В МИД ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Захарова опровергла слухи об усталости Лаврова и его желании уйти в отставку

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку. Таким образом дипломат ответила «360» на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

Захарова отметила, что сам глава МИД несколько раз отвечал на подобные вопросы. «И даже были такие вбросы. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны», — высказалась она.

Дипломат добавила, что Лавров «делает свое дело так, что даже враги обзавидовались».

Ранее Лавров обратился к корреспонденту американского телеканала CNN во время пресс-конференции со словами «вам разрешили прийти сюда?».