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00:22, 6 июня 2026Мир

В МИД ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Захарова опровергла слухи об усталости Лаврова и его желании уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова опровергла слухи о желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку. Таким образом дипломат ответила «360» на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

Захарова отметила, что сам глава МИД несколько раз отвечал на подобные вопросы. «И даже были такие вбросы. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны», — высказалась она.

Дипломат добавила, что Лавров «делает свое дело так, что даже враги обзавидовались».

Ранее Лавров обратился к корреспонденту американского телеканала CNN во время пресс-конференции со словами «вам разрешили прийти сюда?».

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