Лавров обратился к американскому журналисту со словами «вам разрешили прийти сюда?»

Лавров спросил у корреспондента CNN, разрешили ли ему быть на пресс-конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к корреспонденту американского телеканала CNN во время пресс-конференции со словами «вам разрешили прийти сюда?». Об этом сообщает радио Sputnik в Telegram.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к американскому журналисту, чтобы тот задал вопрос Лаврову. «Вам разрешили прийти сюда?» — отреагировал министр.

«Вы не верите своему счастью?» — поиронизировала Захарова над тем, что корреспонденту дали возможность обратиться к главе российского МИД.

Ранее Лавров рассказал, кого считает наиболее авторитетным российским журналистом. По его словам, так он оценивает главреда международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Он также отметил эрудицию и профессионализм медиаменеджера и подчеркнул, что ее уважают как в России, так и в других странах.