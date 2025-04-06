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16:59, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

Лавров раскрыл имя наиболее авторитетного российского журналиста

Лавров назвал Симоньян наиболее авторитетным отечественным журналистом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наиболее авторитетного российского журналиста. По его мнению, это главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, цитирует его РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства также поздравил журналистку с 45-летием.

«Ценим ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве», — высказался он, отметив, что присущие Симоньян эрудиция и профессионализм снискали уважение гигантской аудитории не только в России, но и за ее пределами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Симоньян ордена Святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

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