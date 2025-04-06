Лавров раскрыл имя наиболее авторитетного российского журналиста

Лавров назвал Симоньян наиболее авторитетным отечественным журналистом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наиболее авторитетного российского журналиста. По его мнению, это главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, цитирует его РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства также поздравил журналистку с 45-летием.

«Ценим ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве», — высказался он, отметив, что присущие Симоньян эрудиция и профессионализм снискали уважение гигантской аудитории не только в России, но и за ее пределами.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Симоньян ордена Святой равноапостольной княгини Ольги III степени.