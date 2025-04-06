Патриарх Кирилл наградил Симоньян

Патриарх Кирилл наградил главреда RT Симоньян орденом княгини Ольги

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян была удостоена церковного ордена равноапостольной княгини Ольги III степени. Такой подарок на день рождения журналистки сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится на сайте РЦП.

В воскресенье, 6 апреля, Симоньян исполнилось 45 лет.

«Ваша деятельность является ярким примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию, принципиального и ответственного отношения к порученному делу», — поздравил патриарх журналистку.

Ранее Симоньян назвала самого бесстрашного, по ее мнению, человека. Им оказался американский журналист Такер Карлсон.