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14:01, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

Глава RT Симоньян назвала журналиста Карлсона самым бесстрашным в медиа США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ron Sachs / CNP / NY Post / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала американского журналиста Такера Карлсона бесстрашным человеком после его слов об RT. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Комментируя слова журналиста о том, что он считает контент RT очень интересным, она заявила, что уважает Карлсона. «Такер Карлсон, уважаемый, в очередной раз доказал всем, что он самый бесстрашный человек в американской медийке», — заявила Симоньян.

В беседе с телеведущим Риком Санчезом Карлсон заявил, что у RT есть много интересных материалов, в отличие от американских телеканалов. Закрытие канала в США журналист счел посягательством на свободу слова. Он подчеркнул, что администрация экс-президента США Джо Байдена, принявшая это решение, не может отменить действие американской конституции.

4 сентября 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против RT и Симоньян. Ведомство утверждало, что российское СМИ использует дипфейки и искусственный интеллект, чтобы подорвать доверие к избирательному процессу в США.

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