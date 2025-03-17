Карлсон оценил закрытие RT в США

Журналист Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова

Американский журналист Такер Карлсон назвал закрытие телеканала RT в США администрацией бывшего президента США Джо Байдена посягательством на свободу слова. Такое мнение он выразил в беседе с телеведущим Риком Санчезом. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

«И они могут говорить, что Россия плохая, агенты [президента РФ Владимира] Путина и все, что хотят. Мне лично все равно, но чего они не могут сделать, так это отменить Конституцию, потому что это не их право», — отметил журналист.

Санчес, который был вынужден прекратить сотрудничество с RT после введения санкций против телеканала в США, заявил Карлсону, что на телеканале работает «много умных людей», которые производят качественный контент, пользующийся широкой популярностью.

Ранее Карлсон в беседе с Санчезом назвал Россию замечательным местом и посоветовал туда съездить. В ходе беседы Санчез признался, что никогда не был в России. «Что ж, вам стоит туда съездить, это замечательное место», — ответил Карлсон.