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22:13, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом

Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом и посоветовал туда съездить
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: YouTube-канал Tucker Carlson

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеведущим Риком Санчезом назвал Россию замечательным местом и посоветовал туда съездить. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

В ходе беседы Санчез признался, что никогда не был в России.

«Что ж, вам стоит туда съездить, это замечательное место», — ответил Карлсон.

Ранее Карлсон выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Также он отмечал, что Россия победила США в конфликте на Украине, несмотря на то, что Вашингтон оказывал Киеву военную помощь. «Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы», — подчеркивал он.

Вот это да!
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