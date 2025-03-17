Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом и посоветовал туда съездить

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеведущим Риком Санчезом назвал Россию замечательным местом и посоветовал туда съездить. Интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

В ходе беседы Санчез признался, что никогда не был в России.

«Что ж, вам стоит туда съездить, это замечательное место», — ответил Карлсон.

Ранее Карлсон выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Также он отмечал, что Россия победила США в конфликте на Украине, несмотря на то, что Вашингтон оказывал Киеву военную помощь. «Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы», — подчеркивал он.