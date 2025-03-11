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03:43, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Карлсон назвал победителя в конфликте на Украине

Карлсон: Россия победила США в конфликте на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Cheney Orr / Reuters

Россия победила США в конфликте на Украине, несмотря на то, что Вашингтон оказывал Киеву военную помощь. Победителя назвал американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо, запись диалога опубликована в социальной сети X.

«Россия попросту победила. Они одолели нас (...) Если вы не заметили, то Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем. Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы», — сказал Карлсон.

Ранее американский журналист заявил, что Соединенные Штаты уничтожили Украину тем, что желали воевать с Россией. По его словам, из-за конфликта Киев потерял более миллиона человек, а Вашингтон выделил 100 миллиардов долларов на поддержку постсоветской страны, «будучи банкротом».

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