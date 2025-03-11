Карлсон: США уничтожили Украину желанием воевать с Россией

Соединенные Штаты уничтожили Украину тем, что желали воевать с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо, запись диалога опубликована в социальной сети X.

«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. (…) Это не отвечает нашим интересам как нации», — заявил Карлсон.

По его словам, из-за конфликта Украина потеряла более миллиона человек, а США выделили 100 миллиардов долларов на поддержку Киева, «будучи банкротом».

Ранее похожее мнение выразил основатель американской группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «Зеленский — марионетка. Он — посмешище. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину», — заявил музыкант.