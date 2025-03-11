Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:20, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

Карлсон: США уничтожили Украину желанием воевать с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Reuters

Соединенные Штаты уничтожили Украину тем, что желали воевать с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим коллегой Крисом Куомо, запись диалога опубликована в социальной сети X.

«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. (…) Это не отвечает нашим интересам как нации», — заявил Карлсон.

По его словам, из-за конфликта Украина потеряла более миллиона человек, а США выделили 100 миллиардов долларов на поддержку Киева, «будучи банкротом».

Ранее похожее мнение выразил основатель американской группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «Зеленский — марионетка. Он — посмешище. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину», — заявил музыкант.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

    Русофобию назвали базой для государственности Литвы

    Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединенными Штатами

    Раскрыты предварительные сроки визита спецпосланника Трампа в Москву

    Популярная ведущая в прозрачном топе и мини-юбке пришла на футбольный матч

    Назван распространенный миф о распаде СССР

    Над Курском прогремела серия взрывов

    Рубио указал на сложности для Украины в возвращении к границам 2014 года

    В Великобритании предрекли переход запада Украины под контроль России

    В Великобритании испугались уступок Трампа в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше