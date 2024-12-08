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05:40, 8 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd раскритиковал Зеленского

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Зеленского посмешищем, уничтожающим Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой США и посмешищем, последние два года уничтожающим свою страну. Об этом заявил основатель американской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

«Зеленский — марионетка. Он — посмешище. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину.», — раскритиковал украинского лидера Уотерс.

По мнению музыканта, чем быстрее конфликт на Украине завершится, тем лучше.

Ранее Уотерс раскритиковал все решения США по Украине. Он подчеркнул, что каждое из них было катастрофическим. «С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — указал исполнитель.

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