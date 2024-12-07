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05:19, 7 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd резко раскритиковал решения США по Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал катастрофическими все решения США по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Globallookpress

Британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс резко раскритиковал все решения США по Украине. Он выразил свою точку зрения в интервью РИА Новости.

«Каждое решение, которое они приняли по Украине, было катастрофическим. С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того - с момента, когда они решили расширить НАТО», — заявил Уотерс, уточнив, что западные страны нарушили обещание не расширять Североатлантический альянс.

Музыкант подчеркнул, что команда «неоконов» в американской администрации принимает ошибочные решения по внешней политике в целом, а их политика по Украине привела к усугублению конфликта.

Ранее Роджер Уотерс рассказал, что политическая элита США убеждена в своем превосходстве над украинцами. По его словам, такого мнения придерживается президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и Дональд Трамп.

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