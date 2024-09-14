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05:56, 14 сентября 2024Мир

Основатель Pink Floyd рассказал украинцам о лицемерии властей США

Основатель Pink Floyd Уотерс: Байден и Трамп считают, что превосходят украинцев

Фото: IMAGO / Andre VIOLATTI / Ato Press / Globallookpress.com

Политическая элита США убеждена в своем превосходстве над украинцами. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такого мнения придерживаются президент страны Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп. «Все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня», — отметил музыкант.

Он добавил, что из-за подобной позиции США, как и другим странам Запада, неудобна идея о том, что у всех должна быть возможность пользоваться правами человеками.

Ранее Уотерс заявил о наплевательском отношении властей США к украинцам. Он указал, что все действия «американской империи» в других государствах связаны со стремлением к обогащению «американских плутократов».

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      Марина Совина
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