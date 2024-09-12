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05:01, 12 сентября 2024Мир

Основатель Pink Floyd обратился к украинцам

Основатель Pink Floyd Уотерс: властям США наплевать на жизни украинцев
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Правительство Соединенных Штатов не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой. Видеозапись находится в распоряжении РИА Новости.

По словам музыканта, все, что делает «американская империя» в других государства — это стремление к обогащению «американских плутократов».

«Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», — подчеркнул Уотерс.

До этого Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. Как рассказал артист, ему поступали предложения из России выступить в Москве и Санкт-Петербурге, однако организация концертного тура — весьма хлопотное дело.

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      Юлия Мискевич
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