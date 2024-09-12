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04:49, 12 сентября 2024Культура

Основатель Pink Floyd заявил о готовности выступить в России

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил о готовности выступить с концертом в России
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, когда возобновит концертную деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно», — сказал музыкант.

По словам Уотерса, ему поступали предложения из России выступить в Москве и Санкт-Петербурге, однако организация концертного тура — весьма хлопотное дело.

«Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих все оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — отметил он.

Уотерс добавил, что хотел был выступить и на Украине в честь окончания конфликта.

В июле замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и ценит его понимание причин специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пригласил британского музыканта выступить с концертами перед российскими бойцами.

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      Марина Совина
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