09:09, 14 мая 2026

Экс-главу офиса Зеленского арестовали по делу о коррупции

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Суд в Киеве отправил под арест экс-главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о коррупции. Решение о мере пресечения было оглашено в ходе судебного заседания, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Новости.live».

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака сроком на 60 дней. При этом ему назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 140 миллионов гривен (около 23,5 миллионов рублей).

Бывший глава офиса президента Украины проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 миллионов гривен (около 767 миллионов рублей) через строительство элитного жилья под Киевом.

