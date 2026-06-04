Одна европейская страна захотела разместить ядерное оружие США

Bloomberg: Литва рассматривает возможность размещения ядерного оружия США

Литва рассматривает вопрос о размещении ядерного оружия США на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны страны Робертаса Каунаса.

По его словам, на национальном уровне ведутся соответствующие обсуждения на случай, если Вашингтон примет положительное решение.

В настоящее время конституция Литвы запрещает размещение на ее территории оружия массового уничтожения. «Обсуждения действительно ведутся», — сказал Каунас журналистам в Вильнюсе, добавив, что не может вдаваться в подробности на данном этапе, так как они засекречены. «Литва, безусловно, не остается в стороне», — резюмировал он.