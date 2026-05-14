Медведев высказался о деле экс-главы офиса Зеленского на Украине

Медведев счел публичной казнью дело экс-главы офиса Зеленского Ермака

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел публичной гражданской казнью дело Андрея Ермака, экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Своим высказыванием бывший президент РФ поделился в Telegram-канале.

Как указал Медведев в посте, Ермак является очень близким партнером лидера Украины. По мнению зампреда Совбеза, история с Ермаком не сулит Украине нового витка помощи от европейских стран.

«И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя?» — поинтересовался Медведев в посте, говоря о Зеленском.

До этого сообщалось, что суд в Киеве отправил под арест Ермака по делу о коррупции. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего главу офиса Зеленского на 60 дней. При этом ему назначена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 140 миллионов гривен (около 230,5 миллиона рублей). Ермак проходит подозреваемым по делу об отмывании 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине недалеко от Киева.