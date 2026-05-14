09:47, 14 мая 2026

Раскрыта схема контрабанды золотых слитков в российском регионе на 66,6 миллиона рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае раскрыта схема контрабанды золота на 66,6 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фигуранты — пятеро человек, трое из которых оказались местными жителями, а двое иностранцами. Они обвиняются в контрабанде восьми слитков золота и попытке перевезти 10 слитков на общую сумму 66,6 миллиона рублей.

Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 2 статьи 226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов») и части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

Суд приговорил их к срокам от пяти лет и четырех месяцев до шести лет и восьми месяцев лишения свободы. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима со штрафами от 450 до 600 тысяч рублей с конфискацией слитков золота.

Установлено, что в июне 2024 года четверо обвиняемых незаконно переместили через таможенную границу ЕАЭС на грузовике восемь слитков золота весом 4,4 килограмма на 24,2 миллиона рублей. Кроме того, в августе 2024 года фигуранты вовлекли в свою преступную группу еще одного гражданина. Они попытались контрабандой перевезти 10 слитков золота общим весом 6,6 килограмма и стоимостью 42,4 миллиона рублей. Тогда их задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что Солнечногорский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы Цуй Бо, который попался на российской дороге с золотыми слитками стоимостью свыше 40 миллионов рублей.

