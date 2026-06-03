Журналист «Би-би-си» Розенберг пообещал осветить теракт в Енакиеве после упрека Захаровой

Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг в ответ на упрек от официального представителя российского МИД Марии Захаровой пообещал осветить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с автобусом в Енакиево.

До этого дипломат обвинила приехавшего на ПМЭФ британского корреспондента в цинизме, потому что он не стал убеждать свое руководство разрешить приехать на место теракта в Старобельске, но при этом смог посетить ПМЭФ.

«Мы расскажем сегодня», — заявил Розенберг, имея в виду освещение событий в Енакиево, где украинский дрон ударил по автобусу.

Целью ударного беспилотника ВСУ в Енакиево стал рейсовый автобус Москва — Симферополь. По последним данным, число пострадавших от атаки возросло до 12 человек, жертвами стали восемь человек.