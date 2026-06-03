ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 3 июня 2026Мир

Журналист «Би-би-си» ответил на упрек Захаровой

Журналист «Би-би-си» Розенберг пообещал осветить теракт в Енакиеве после упрека Захаровой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг в ответ на упрек от официального представителя российского МИД Марии Захаровой пообещал осветить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с автобусом в Енакиево.

До этого дипломат обвинила приехавшего на ПМЭФ британского корреспондента в цинизме, потому что он не стал убеждать свое руководство разрешить приехать на место теракта в Старобельске, но при этом смог посетить ПМЭФ.

«Мы расскажем сегодня», — заявил Розенберг, имея в виду освещение событий в Енакиево, где украинский дрон ударил по автобусу.

Целью ударного беспилотника ВСУ в Енакиево стал рейсовый автобус МоскваСимферополь. По последним данным, число пострадавших от атаки возросло до 12 человек, жертвами стали восемь человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны начали помогать Украине организовать переговоры с Россией

    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы с дождем

    Взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье

    Перечислены способные защитить мозг от старения растения

    Штурм Рай-Александровки бойцами ВС России сняли на видео

    Одна европейская страна захотела разместить ядерное оружие США

    Россиян предупредили об использующих ChatGPT в качестве приманки мошенниках

    Трамп сделал важное заявление по Ирану

    В Германии заявили о способном насмешить Россию решении

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok