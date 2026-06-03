Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12

Число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус Москва — Симферополь в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 12. Об этом сообщил Минтранс ДНР в своем канале в мессенджере Max.

«Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров. (...) Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами атаки стали восемь пассажиров.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус Москва — Симферополь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.