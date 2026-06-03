ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 3 июня 2026Россия

Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР увеличилось до 12
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус Москва — Симферополь в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 12. Об этом сообщил Минтранс ДНР в своем канале в мессенджере Max.

«Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров. (...) Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами атаки стали восемь пассажиров.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус Москва — Симферополь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    ВС России открыли краматорское направление

    Трамп собрался посетить саммит G7

    В России назвали причину нежелания Зеленского идти на переговоры

    Силовики раскрыли требования ВСУ к родственникам мобилизованных бойцов

    Дети взяли в осаду украинский военкомат

    Евродепутат назвал главную помеху для вступления Украины в ЕС

    Число пострадавших от атаки ВСУ на автобус в ДНР возросло

    Страна Европы выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Зеленский выступил с тревожным заявлением о ситуации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok