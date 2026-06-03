Захарова обвинила приехавшего на ПМЭФ журналиста «Би-би-си» в цинизме

Захарова раскритиковала журналиста «Би-би-си», не посетившего место теракта в Старобельске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журналиста «Би-би-си» Стива Розенберга, приехавшего на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) и при этом не посетившего места удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому колледжу в Старобельске. Комментарий дипломата передает Sputnik в Telegram.

«Вы не поверите, кто у нас ходит на форуме, наслаждается жизнью. Стив Розенберг, "Би-би-си". Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры. Здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска», — возмутилась Захарова.

Она также обвинила представителя британской медиакомпании в цинизме и отсутствии совести. Она сочла неприемлемым, что Розенберг не стал убеждать руководство «Би-би-си» приехать на место теракта в Старобельске, но при этом смог посетить ПМЭФ.

Кроме того, Захарова призвала посетителей форума не общаться с представителями иностранной прессы, также не осветивших удар ВСУ по российскому колледжу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ отказались посетить Старобельск после атаки ВСУ. Он подчеркнул, что подобные решения не красят иностранные издания.