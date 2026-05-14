09:40, 14 мая 2026Экономика

Российский регион предупредили о пеплопаде

МЧС: На Камчатке возможен пеплопад от извержения вулкана Безымянный
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Елена Верещака / ТАСС

В нескольких поселках на Камчатке возможен пеплопад от извержения вулкана Безымянный. Об этом предупредило главное управление МЧС России по региону, передает «Интерфакс».

Утром в четверг, 14 мая, исполин выбросил столб пепла на высоту до четырех километров над уровнем моря. Шлейф распространился к юго-западу от вулкана, на его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа.

«Там (в поселках) не исключается выпадение незначительного количества пепла», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что при изменении ветра пепел может осесть в нескольких населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов. Для Безымянного установили оранжевый код авиационной опасности.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,5.

