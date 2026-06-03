ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 3 июня 2026Силовые структуры

Метатель лопат с российской трассы попал на видео

В Тверской области пьяный мужчина метал лопаты в проезжающие машины, он задержан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Тверской области пьяный мужчина метал лопаты в проезжающие по трассе автомобили. Видео с ним опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах виден мужчина, который бросает лопаты, от него убегает водитель.

Происшествие случилось на 215-м километре трассы «Балтия» в Ржевском районе. Перед этим дебошир на своем внедорожнике задел отбойник и обвинил дорожных рабочих. Он забрал у них лопату, разбил ею окна в служебном микроавтобусе, а затем стал крушить другие машины.

Полиция совместно с Росгвардией задержали метателя, в его крови обнаружен алкоголь. В отделе установили его личность.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, поджегшего автомобиль, водитель которой облил его из лужи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор назвал число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Санкт-Петербург

    В российском городе подпорная стена рухнула на припаркованные автомобили

    Захарова поздравила представителя США

    В Кремле отреагировали на визит экс-канцлера ФРГ Шредера в Россию

    Первый пуск украинского «аналога ATACMS» показали на видео

    Дачникам назвали способ уберечь рассаду в холода

    Предложение Мадьяра организовать переговоры по Украине в Венгрии оценили

    В Кремле прокомментировали удар ВСУ по автобусу в ДНР

    Россиянам дали советы для сохранения здоровья сердца

    Арбенина выпустила рэп-альбом и назвала причину смены жанра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok