Метатель лопат с российской трассы попал на видео

В Тверской области пьяный мужчина метал лопаты в проезжающие машины, он задержан

В Тверской области пьяный мужчина метал лопаты в проезжающие по трассе автомобили. Видео с ним опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах виден мужчина, который бросает лопаты, от него убегает водитель.

Происшествие случилось на 215-м километре трассы «Балтия» в Ржевском районе. Перед этим дебошир на своем внедорожнике задел отбойник и обвинил дорожных рабочих. Он забрал у них лопату, разбил ею окна в служебном микроавтобусе, а затем стал крушить другие машины.

Полиция совместно с Росгвардией задержали метателя, в его крови обнаружен алкоголь. В отделе установили его личность.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, поджегшего автомобиль, водитель которой облил его из лужи.