Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 12 мая, в 16:08 по местному времени (07:08 мск). Их магнитуда достигала 4,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 179 километрах к юго-востоку от столицы российского региона, города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами на Камчатке не объявляли.

В конце апреля у берегов Японии произошло мощное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 30 километрах юго-западнее города Обихиро с населением 173 тысячи человек. Их магнитуда достигала 6,3. Информации о последствиях не поступало.