EMSC: У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3, об этом уведомили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 23:23 по московскому времени в 30 километрах юго-западнее города Обихиро с населением 173 тысячи человек.

Землетрясение фиксировалось на острове Хоккайдо в Тихом океане, очаг залегал на глубине 83 километров. Информации о последствиях не поступало.

22 апреля вблизи побережья северных Курил произошло ощутимое землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 98 километрах на восток от города Северо-Курильск.

Днем ранее вполне ощутимое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у побережья Камчатки. Жители Петропавловска-Камчатского тогда почувствовали подземные толчки силой три балла.

Эти события могли быть эхом мощного землетрясения, произошедшего у восточного побережья Японии 20 апреля. Его магнитуда достигала 7,5. Для районов Иватэ, Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров.