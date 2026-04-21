Землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Камчатки

У побережья Камчатки произошло землетрясение. Об этом сообщает филиал единой геофизической службы РАН в российском регионе, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 21 апреля, в 13:55 по местному времени (04:55 мск). Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 66,2 километра. Жители российского города почувствовали подземные толчки силой 3 балла, уточнили ученые. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее специалисты предупредили, что мощное землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в океане неподалеку от Японии, может угрожать Камчатке и Курильским островам. В российских регионах есть риск волны цунами выше трех метров. Однако точно предсказать будущие афтершоки ученые не могут.