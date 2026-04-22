08:40, 22 апреля 2026

На Курильских островах произошло землетрясение

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Вблизи побережья северных Курил произошло ощутимое землетрясение. Каким оно было, агентству РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Колебания зафиксировали в половину одиннадцатого утра по местному времени (полтретьего по Москве). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 98 километрах на восток от города Северо-Курильск. Очаг явления залегал на глубине 50 километров. Сейсмографы зарегистрировали магнитуду на уровне 4,2. Оно оказалось ощутимым — землетрясение силой три балла почувствовали на Парамушире. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Днем ранее вполне ощутимое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали у побережья Камчатки. Жители Петропавловска-Камчатского тогда почувствовали подземные толчки силой три балла. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. За несколько часов до этого потрясло Сахалин. Эпицентр сейсмотолчков располагался в заливе Терпения на восточном побережье. Их магнитуда составила 3,4. Колебания на уровне трех баллов также ощутили в ближайших населенных пунктах.

Эти события могут быть эхом мощного землетрясения, произошедшего у восточного побережья Японии 20 апреля. Его магнитуда достигала 7,5. Для районов Иватэ, Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров.

