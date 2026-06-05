Трамп пообещал «небольшую остановку» на Кубе по пути из Ирана

Трамп: США сделают «небольшую остановку» на Кубе по пути из Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал «небольшую остановку» на Кубе по пути из Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Белого дома, Штаты «позаботятся об Исламской республике».

«И как только мы закончим это, на обратном пути мы сделаем небольшую короткую остановку», — добавил Трамп, подразумевая Кубу.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба представляет опасность для США. По его словам, чтобы Гавана не была опасна для США, ей нужны реформы, однако действующее руководство острова «не может этого сделать».

