13:24, 21 апреля 2026

В российском регионе произошло землетрясение

На восточном побережье Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
Виктория Клабукова
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Сахалине произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Землетрясение было зафиксировано около девяти часов утра по местному времени (час ночи по Москве) на восточном побережье острова. Эпицентр сейсмотолчков располагался в заливе Терпения в восьми километрах к северу от села Восточное Макаровского района. Очаг, по замерам сейсмологов, залегал на глубине пяти километров. Магнитуда землетрясения составила 3,4. Подземные толчки даже ощутили в ближайших населенных пунктах — по своей силе колебания достигли трех баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Камчатки. Землетрясение такой силы сейсмологи относят к ощутимым. Эпицентр явления находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 66,2 километра. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло 20 апреля у восточного побережья Японии. Эпицентр сейсмотолчков располагался в Тихом океане у префектуры Иватэ. Для этого района, а также для Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров.

Угроза цунами нависла также над Камчаткой и Курильскими островами. Высота волн, по разным оценкам специалистов, может варьироваться от трех метров до нескольких сантиметров. Последствия настолько мощных землетрясений могут сказываться месяцами или даже годами.

