11-летний мальчик нашел на пляже зуб древнего слона

В Великобритании мальчик нашел на пляже зуб слона, жившего 1,8 миллиона лет назад

В Великобритании 11-летний Чарли Орчард-Лайл нашел зуб предка современного слона во время прогулки по пляжу Ист-Лейн. Об этом пишет SWNS.

Мальчик гулял у воды вместе с родителями. По словам его матери Элеоноры, до того как сделать находку, он говорил ей, как сильно любит слонов. Вдруг Чарли заметил какой-то необычный камень у кромки воды. «Было понятно, что это что-то необычное. На ощупь оно ощущалось иначе», — рассказала Элеонора.

Она отправила фотографию «камня» профессору Адриану Листеру — палеонтологу из лондонского Музея естественной истории. Он заявил, что мальчик нашел верхний левый коренной зуб Anancus arvernensis. Это млекопитающее, жившее на Земле 1,8 миллиона лет назад, — вымерший родственник африканского саванного слона, достигающего в холке более 2,4 метра.

Ранее сообщалось, что в Аргентине нашли огромный бивень мастодонта вида Notiomastodon platensis возрастом 100 тысяч лет. Он достигает в длину более 150 сантиметров.

