Найден уникальный бивень древнего слона размером с человека

В Аргентине нашли уникальный бивень мастодонта возрастом 100 тысяч лет

В Аргентине нашли огромный бивень мастодонта вида Notiomastodon platensis возрастом 100 тысяч лет. Об этом пишет Need To Know.

Бивень древнего слона размером с человека (более 150 сантиметров в длину) обнаружили при раскопках в заповеднике Сентинела-дель-Мар, провинция Буэнос-Айрес. Как рассказали палеонтологи, находка является уникальной, так как окаменелость оказалась очень большой и отлично сохранилась под несколькими метрами осадочной породы.

Notiomastodon platensis достигал высоты трех метров и веса более четырех тонн. Этот вид вымер около 10 тысяч лет назад. Сейчас ученые изучают бивень, чтобы установить, когда он оказался в земле. По предварительной оценке, возраст окаменелости составляет около 100 тысяч лет.

В Музее естественных наук города Мирамар, куда доставили уникальный экспонат, пояснили, что мастодонты мигрировали из Северной Америке в Южную во время ледниковых периодов после соединения двух континентов около 2,5 миллиона лет назад. Помимо древних слонов, фауна Южной Америки пополнилась саблезубыми тиграми, медведями, лошадьми и другими животными, которых ранее там не было.

Ранее сообщалось, что хранившийся в музее на Аляске мамонт оказался китом. Экспонат был найден в 1951 году и недавно подвергся повторному анализу.