13:45, 21 января 2026Из жизни

Хранившийся в музее мамонт оказался китом

Кости мамонта, которые хранились в музее на Аляске, оказались останками кита
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: MRoald / Shutterstock / Fotodom

Кости, которые более 70 лет считались останками шерстистого мамонта, после радиоуглеродного анализа были идентифицированы как фрагменты скелета кита. Об этом сообщает ScienceAlert.

Сенсационное открытие произошло благодаря программе «Усынови мамонта» в Музее Севера Университета Аляски, где экспонат, найденный археологом Отто Гейстом на Аляске еще в 1951 году, снова попал в руки ученых для подробного исследования. Анализ ДНК показал, что окаменелости, хранившиеся в музее больше полувека, не принадлежат мамонту. Древний зверь оказался китом — либо северным тихоокеанским, либо малым полосатиком. Его позвонки по размеру и форме совпадают с позвонками мамонта, поэтому и были ошибочно приняты за них.

Образцы датировали приблизительно тысячей лет до нашей эры. Это сразу вызвало вопросы, поскольку мамонты на Аляске вымерли примерно 13 тысяч лет назад. Химический состав костей с высоким содержанием изотопов азота-15 и углерода-13 указал на морское происхождение. Теперь ученые гадают, как останки кита могли оказаться в 400 километрах от побережья: возможными версиями называют ошибку в каталогизации, транспортировку костей древними людьми или редчайшее заплывание животного вглубь континента по древним рекам.

Ранее сообщалось, что палеонтолог-любитель из Дании обнаружил бесценную окаменелость возрастом 66 миллионов лет. После очистки и анализа было установлено, что это рвота древней рыбы, в которой содержатся останки по меньшей мере двух видов морских лилий.

