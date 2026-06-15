Наряды сборной Конго для чемпионата мира по футболу всполошили соцсети

Сборная Демократической Республики Конго прилетела в США на чемпионат мира по футболу и всполошила соцсети стильными нарядами. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) американского новостного издания Brut.

Игроки прибыли в аэропорт Хьюстона в черных костюмах и белых рубашках. При этом их пиджаки были дополнены леопардовыми вставками, а также украшены брошами в виде гепардов. Кроме того, мужчины несли в руках огромные сумки, оформленные упомянутым принтом.

С момента публикации видео набрало 4,4 миллиона просмотров, 431 тысячу лайков и более 14,5 тысячи комментариев. Пользователи сети отметили необычный имидж футболистов и осыпали их комплиментами. «Лично для меня они уже выиграли этот чемпионат мира», «Они уже стали победителями, прежде чем вышли на поле», «Они выглядят великолепно», «После чемпионата они должны оказаться на подиуме», «Это называется элегантной и уникальной модой», «Хочу одну из этих сумок», — высказывались они.

В марте внешний вид футболистов сборной Франции также взорвал соцсети. Тогда обсуждению подверглись Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Райан Шерки, Ибраим Конате, Люк Шевалье и другие именитые футболисты.