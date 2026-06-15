В России рассказали об устроенном ВСУ кошмаре в ключевом фронтовом городе

Командир ВС РФ Тайпан рассказал о деморализации ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России деморализовали украинских бойцов в ключевом фронтовом городе Константиновка. Об этом сообщает командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Тайпан, передает РИА Новости.

«Враг уже был дезориентирован, пошла уже даже деморализация среди личного состава противника. Мы это знаем. Мы, когда даже пленных брали, в любом случае это все видели, нам рассказывали», — рассказал он.

По словам Тайпана, военнослужащие Южной группировки проникали в город малыми штурмовыми группами, устраивая «кошмар в тылу врага».

Ранее Минобороны (МО) России заявило, что Киев готовится к потере ключевых оборонительных позиций в Донецкой Народной Республике (ДНР), за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. По информации ВС РФ, высокие темпы продвижения подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили украинские власти приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий.

