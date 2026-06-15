Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:36, 15 июня 2026Бывший СССР

В России рассказали об устроенном ВСУ кошмаре в ключевом фронтовом городе

Командир ВС РФ Тайпан рассказал о деморализации ВСУ в Константиновке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России деморализовали украинских бойцов в ключевом фронтовом городе Константиновка. Об этом сообщает командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Тайпан, передает РИА Новости.

«Враг уже был дезориентирован, пошла уже даже деморализация среди личного состава противника. Мы это знаем. Мы, когда даже пленных брали, в любом случае это все видели, нам рассказывали», — рассказал он.

По словам Тайпана, военнослужащие Южной группировки проникали в город малыми штурмовыми группами, устраивая «кошмар в тылу врага».

Ранее Минобороны (МО) России заявило, что Киев готовится к потере ключевых оборонительных позиций в Донецкой Народной Республике (ДНР), за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. По информации ВС РФ, высокие темпы продвижения подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили украинские власти приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

    В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

    В одной стране пошел рыбий дождь

    В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

    В Подмосковье спасли утенка

    Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

    В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

    Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

    Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok