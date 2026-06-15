В древнем замке нашли следы поисков эликсира бессмертия

В замке Гнандштайн в Саксонии нашли следы алхимических опытов

В саксонском замке Гнандштайн археологи нашли следы алхимических опытов. Об этом сообщает Heritage Daily.

В ходе раскопок в замке, который считается самым хорошо сохранившимся романским средневековым укреплением Саксонии, ученые обнаружили несколько сосудов. Их форма и материалы полностью соответствуют алхимической традиции позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Сосуды, предположительно, использовались в XV–XVI веках для магических и протохимических экспериментов, включая поиски философского камня и эликсира бессмертия. Определить, какие именно вещества — ртуть, сера, кислоты или растительные настойки — когда-то хранились внутри, ученым пока не удалось.

Замок Гнандштайн, заложенный в начале XIII века на скале из порфирита, принадлежал дворянскому роду фон Айнзидель вплоть до 1945 года. Не исключено, что именно эти аристократы, владевшие замком в эпоху расцвета алхимии, и покровительствовали подпольным лабораториям, надеясь получить золото из свинца или эликсир вечной молодости. Сейчас в замке, где в 1990-2000-х годах была проведена масштабная реставрация, работает музей.

Ранее в Нидерландах археолога, который выкопал останки, возможно принадлежащие легендарному французскому мушкетеру д'Артаньяну, обвинили в незаконных раскопках. 1 июня администрация Маастрихта заявила, что Дейкман выкопал останки без соответствующего разрешения и, вероятно, уничтожил важные артефакты в захоронении, которые помогли бы точно установить, кому оно принадлежит.