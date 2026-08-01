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11:04, 1 августа 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили элитную бригаду теробороны на границу с российским регионом

Командование ВСУ перебросило боевые группы на границу с Брянской областью
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На границу с Брянской областью переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что ранее переброшенные из Запорожской области в Сумскую область подразделения 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ впоследствии были передислоцированы в лесные массивы Черниговской области.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили две сотни украинских дронов над территорией России. Дроны были уничтожены над территорией Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

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