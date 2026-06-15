Авиакатастрофа в США унесла жизни 11 парашютистов и пилота

Fox4: 11 парашютистов и пилот не выжили во время крушения самолета в США

Частный самолет потерпел крушение в США — 12 человек не выжили. Об этом сообщает Fox4.

Борт вылетел утром 14 июня из аэропорта Батлер Мемориал, штат Миссури. В 11:30 по местному времени воздушное судно резко изменило курс и рухнуло рядом с шоссе Business 49. Авиакатастрофа унесла жизни 11 парашютистов и пилота. Свидетелями происшествия стали родственники пострадавших.

Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование. Уточняется, что шоссе временно перекрыто, а аэропорт не принимает и не выпускает воздушные суда.

Ранее вертолет с молодоженами потерпел крушение сразу после свадьбы в США. Пилот воздушного судна планировал облететь туман на большой высоте, но не справился с управлением.