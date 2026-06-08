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14:06, 8 июня 2026Путешествия

Вертолет с молодоженами потерпел крушение сразу после свадьбы

DS: Жених и пилот не выжили в авиакатастрофе с молодоженами в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Молодожены попали в авиакатастрофу сразу после свадьбы в США — жених не выжил. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Трагедия произошла 29 мая в Доусонвилле, штат Джорджия. 25-летний Дэйв Фиджи женился на Джессни. После свадебной церемонии пара планировала лететь на вертолете в Атланту, чтобы провести там медовый месяц. Однако их вылет задержался на несколько часов из-за тумана.

В итоге пилот воздушного судна решил облететь непогоду на большой высоте. Супруги сели на борт, однако через несколько минут после взлета вертолет резко снизился и потерпел крушение, врезавшись в лесной массив. Фиджи и пилот не выжили, а невесту обнаружили через пять часов под обломками. Жених накрыл ее своим телом, поэтому она не получила серьезных травм.

На данный момент точная причина крушения вертолета неизвестна. Следователи Национального совета по безопасности на транспорте начали расследование.

Ранее трое туристов сгорели в полыхнувшем в небе над пустыней самолете. Путешественники вылетели на одномоторном Cessna 210 с фермы недалеко от аэропорта имени Хосеа Кутако и направлялись в регион Хардап в Намибии.

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