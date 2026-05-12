20:29, 12 мая 2026Путешествия

Трое туристов сгорели в полыхнувшем в небе над пустыней самолете

Bild: Трое немцев и пилот сгорели в самолете в небе над Намибией
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трое немецких туристов и пилот сгорели в полыхнувшем в небе над пустыней в Намибии самолете. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что путешественники вылетели на одномоторном Cessna 210 с фермы недалеко от аэропорта имени Хосеа Кутако и направлялись в регион Хардап. Рядом с пустыней Соссусфлей борт пропал с радаров и потерпел крушение. Известно, что самолет загорелся в воздухе.

Ведется расследование случившегося.

Ранее самолет с пассажирами на борту врезался в ангар при посадке в аэропорту Австралии и спровоцировал пожар. При крушении пилот и пассажир не выжили.

