Россия резко нарастила экспорт одного вида топлива

«Ведомости»: Экспорт СУГ из России вырос в январе-апреле на 25 %

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в страны Азии вырос в январе — апреле в полтора раза, до 1,3 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» пишут «Ведомости», отмечая, что в целом показатель подскочил год к году на 25 процентов.

Поставки СУГ за рубеж резко выросли несмотря на снижение экспорта в Турцию на 38 процентов, до чуть более чем 200 тысяч тонн, и на 32 процента, до 226 тысяч тонн, — в страны Евросоюза. При этом рост закупок (на 16 процентов, до 172 тысяч тонн) показал, например, Афганистан.

В целом, доля Европы в общем объеме экспорта СУГ снизилась с 28 до 15 процентов, а азиатская — выросла до 85 процентов.

Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения, нацеленные на сокращение закупок этого вида топлива в России, после чего в РФ стали переориентироваться на поставки странам СНГ и другим покупателям за пределами ЕС.

Тем временем, как отмечают эксперты, спрос на отечественный СУГ растет в 2026 году на фоне глобальных проблем, вызванных блокадой Ормузского пролива, а ключевым драйвером роста его экспорта остается Китай.