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10:37, 26 декабря 2024Экономика

Обрушение цен на сжиженный углеводородный газ в России объяснили

Резкое падение цен на СУГ в России объяснили санкциями и волатильностью
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Львов / РИА Новости

К обрушению стоимости сжиженного углеводородного газа (СУГ), упавшей с начала декабря на Урале и в Сибири, где находятся основные его производители, в 1,8 раза, а в европейской части России — в 1,6 раза, привела совокупность факторов. Об этом рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, оценку которого приводит ТАСС.

В числе причин ценовой динамики, на которую до этого обратило внимание агентство Reuters, эксперт назвал волатильность, связанную с тем, что СУГ в РФ является «товаром с максимально рыночным ценообразованием», на стоимость которого не влияют власти, а также традиционно снижающееся зимой потребление этого вида топлива и влияние санкций Евросоюза (ЕС), с 20 декабря окончательно запретившего покупать СУГ из России (ранее допускалось его приобретение по контрактам, заключенным до введения санкций).

«Пока не наладятся отгрузки, а они уже перестраивались на восточные направления, на ту же самую Турцию, СУГ может уйти достаточно хорошо в минус», — указал Гусев.

Ранее сообщалось, что с момента введения ограничений ЕС на внутренний рынок начали поступать дополнительные объемы СУГ, на фоне чего в РФ стремятся увеличить поставки в Китай, Монголию, Армению, Грузию и ряд других неевропейских стран.

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