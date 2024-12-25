Цены на один из видов топлива в России рухнули из-за санкций

Reuters: санкции ЕС против российского СУГ привели к обрушению цен внутри страны

Биржевая стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ, смесь пропана и бутана) в России рухнула в два раза на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, нацеленных на сокращение его импорта. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Reuters.

СУГ используется в качестве автомобильного топлива, для отопления или производства нефтехимических продуктов. Ограничения на него еще в прошлом году предложила ввести Польша, один из крупнейших импортеров. Санкции вступили в силу 20 декабря, и с того момента на внутренний рынок начали поступать дополнительные объемы газа.

Если месяц назад, 26 ноября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на СУГ подходили к 31 тысяче рублей за тонну, то в начале этой недели опустились почти до 15 тысяч. По состоянию на 25 декабря топливо торгуется по цене 17,1 тысячи рублей за тонну, что все равно гораздо меньше, чем ранее.

Агентство, ссылаясь на данные торговых источников, отмечает, что в среднем партии СУГ уходят по цене 14 тысяч рублей за тонну, хотя при поставках в Польшу компании могли получать по 23 тысячи рублей.

Чтобы компенсировать потери на европейском рынке, Россия пытается увеличить поставки СУГ в Китай, Монголию, Армению, Грузию и Азербайджан. Также определенные объемы идут в Афганистан, но там возникает проблема с оплатой, у покупателей есть только наличные деньги, а к ним при возвращении в Россию могут возникнуть вопросы.

В середине ноября сообщалось, что с начала 2024 года поставки СУГ из России в Польшу снизились на 11 процентов. На тот момент в Варшаве доля российского топлива опустилась до менее чем 40 процентов.