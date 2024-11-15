Польша стала меньше покупать топлива у России

Argus: поставки сжиженных углеводородных газов из РФ в Польшу снизились на 11 %

С начала 2024 года поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) из России в Польшу снизились на 11 процентов. О том, что европейская страна стала меньше покупать топлива у России, со ссылкой на агентство Argus сообщает газета «Ведомости».

По мнению аналитиков, Польша «перестраивает логистику импорта», готовясь к вступлению в силу запрета странам Евросоюза приобретать газомоторное топливо у РФ. Сейчас республика закупает более 60 процентов СУГ на западе.

Страны ЕС договорились об эмбарго российских СУГ в декабре 2023 года. Переходный период, в рамках которого разрешены поставки по долгосрочным контрактам, продлится До конца 2024-го. Польша при этом является крупнейшим экспортным рынком для российских производителей (страна в том числе служит хабом для дальнейших поставок европейским государствам). Однако, несмотря на то, что спрос на топливо остается высоким, ряд поставщиков собираются остановить отгрузки с середины ноября, опасаясь невозврата цистерн. Стоимость топлива на белорусско-польской границе на фоне грядущего эмбарго выросла за год с 545-570 до 630-632 долларов за тонну.

По словам старшего консультанта «Петромаркета» Александры Зубачевой, Россия перенаправит экспорт из Европы в Турцию, Китай и страны Средней Азии. Часть объемов пойдет на внутренний рынок, что приведет к снижению цен в России, добавил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о желании республики продолжить покупать российскую нефть. По словам дипломата, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft обеспечивает десять процентов потребления дизеля на Украине и поставляет нефтепродукты Чехии. Без российской нефти предприятие столкнется с большим сбоем и покупать товары в других странах, «которые в четыре или пять раз дороже», для экономики страны неприемлемо.