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16:47, 14 ноября 2024Экономика

В Европе заявили о желании покупать российскую нефть

Бланар: Словакия поднимет вопрос о разрешении продолжить покупать нефть из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Словакия на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о разрешении продолжить покупать российскую нефть. О желании европейской страны использовать для переработки российское сырье заявил глава МИД республики Юрай Бланар, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft в Словакии обеспечивает десять процентов потребления дизеля на Украине и поставляет нефтепродукты Чехии. Без российской нефти предприятие столкнется с большим сбоем.

«Для нас Россия была надежным партнером. У нас никогда не было проблем с тем, что РФ не выполняла свои контракты на поставку ядерного топлива, газа или нефти. Поэтому вполне естественно, что идти к тому, чтобы покупать товары в других странах, которые в четыре или пять раз дороже, для экономик Словакии и Венгрии неприемлемо. Этот переход должен быть очень и очень постепенным», — пояснил Бланар.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в октябре Россия нарастила экспорт нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, до 4,87 миллиона в день. Заметно увеличились и среднесуточные объемы поставок российской нефти в Турцию: в среднем, до 840 тысяч баррелей в сутки (плюс 210 тысяч баррелей). При этом около 800 тысяч баррелей российской нефти ежедневно следовали в неизвестном направлении, отмечаются сотрудники агентства.

В ноябре организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз роста спроса на нефть четвертый месяц подряд. Согласно ее оценкам, потребление углеводородов в текущем году составит 104 миллиона баррелей в сутки (б/с). В 2025-м показатель составит 105,57 миллиона б/с. В обоих случаях прогноз снизили чуть более чем на 100 тысяч б/с.

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