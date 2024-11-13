Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился четвертый месяц подряд

Прогноз роста мирового спроса на нефть снизился на фоне его ослабления в Китае

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) четвертый месяц подряд снизила прогноз роста спроса на нефть, пересмотрев в ноябрьском отчете данные как по 2024-му, так и по следующему году. Как пишет «Коммерсантъ», согласно ее оценкам, потребление углеводородов в текущем году составит 104 млн баррелей в сутки (б/с).

Также ожидается, что в 2025-м показатель составит 105,57 миллиона б/с. В обоих случаях прогноз снизили чуть более чем на 100 тысяч б/с.

Одной из главных причин такой динамики называют более слабый, чем предполагалось, спрос в Китае — в октябре среднесуточный объем импорта нефти в стране снизился почти на пять процентов, продемонстрировав шестое подряд месячное падение. При этом оценки спроса на ближайшие два года для стран Европы и США, наоборот, были повышены.

В материале отмечается, что более слабые ожидания могут осложнить положение стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые уже отложили на месяц запланированное на декабрь повышение нефтедобычи.