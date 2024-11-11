Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 11 ноября 2024Экономика

Ситуацию в Китае назвали угрозой для цен на нефть

Reuters: масштаб проблем китайской экономики становится угрозой для цен на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Проблемы китайской экономики приобретают такой масштаб, что сами по себе становятся одной из основных угроз для цен на нефть и не позволяют ОПЕК+ поддержать их за счет сокращения добычи. Об этом со ссылкой на статистику КНР пишет Reuters.

Импорт нефти в Китае показал шестое подряд месячное падение в октябре. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 10 процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. За первые десять месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки.

Такое падение становится серьезной головной болью для экспортеров нефти, которые упорно ожидают, что китайский импорт оживет. Но пока что даже наихудший прогноз ОПЕК выглядит чрезмерно завышенным и не отвечающим реальной ситуации.

Отдельно из данных по переработке понятно, что страна наращивает запасы сырой нефти, а в перспективе это может дополнительно ударить по спросу. При этом наблюдается рост собственной добычи, частично закрывающей общие запросы.

Впрочем, главным фактором, влияющим на цены на нефть в материале называется приход к власти в США Дональда Трампа. В зависимости от того, куда он направит свои основные усилия, изменится и ситуация на рынке. Если он начнет новую торговую войну с Китаем, то спрос резко сократится, и цены пойдут вниз. Если же будут введены жесткие меры против Ирана, то может возникнуть дефицит сырья в мире. Кроме того, больше значение имеет состояния нефтяной промышленности самих США.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в октябре средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals составила 64,72 доллара за баррель, что на 20,8 процента ниже, чем в тот же период годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

      Принц Уильям рассказал о влиянии онкологических диагнозов жены и отца на его жизнь

      Живущий в Лондоне россиянин раскрыл истинное отношение британцев к русским

      НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

      Власти назвали возможную причину взрыва в российском многоэтажном ЖК

      Чиновник из Башкирии возглавит подмосковный Минздрав

      Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

      Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

      Стоимость биткоина взлетела после избрания Трампа

      Турция понадеялась на помощь Трампа в начале переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше