Ситуацию в Китае назвали угрозой для цен на нефть

Reuters: масштаб проблем китайской экономики становится угрозой для цен на нефть

Проблемы китайской экономики приобретают такой масштаб, что сами по себе становятся одной из основных угроз для цен на нефть и не позволяют ОПЕК+ поддержать их за счет сокращения добычи. Об этом со ссылкой на статистику КНР пишет Reuters.

Импорт нефти в Китае показал шестое подряд месячное падение в октябре. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 10 процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. За первые десять месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки.

Такое падение становится серьезной головной болью для экспортеров нефти, которые упорно ожидают, что китайский импорт оживет. Но пока что даже наихудший прогноз ОПЕК выглядит чрезмерно завышенным и не отвечающим реальной ситуации.

Отдельно из данных по переработке понятно, что страна наращивает запасы сырой нефти, а в перспективе это может дополнительно ударить по спросу. При этом наблюдается рост собственной добычи, частично закрывающей общие запросы.

Впрочем, главным фактором, влияющим на цены на нефть в материале называется приход к власти в США Дональда Трампа. В зависимости от того, куда он направит свои основные усилия, изменится и ситуация на рынке. Если он начнет новую торговую войну с Китаем, то спрос резко сократится, и цены пойдут вниз. Если же будут введены жесткие меры против Ирана, то может возникнуть дефицит сырья в мире. Кроме того, больше значение имеет состояния нефтяной промышленности самих США.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в октябре средняя стоимость российского экспортного сорта нефти Urals составила 64,72 доллара за баррель, что на 20,8 процента ниже, чем в тот же период годом ранее.