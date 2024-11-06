Стоимость российской нефти упала на 20 процентов

Минэкономразвития сообщило о падении стоимости нефти Urals на 20,8 % в октябре

По итогам октября средняя стоимость барреля основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 64,72 доллара, что на 20,8 процента ниже, чем в тот же период годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается увеличение средней цены на 1,8 процента, или на 1,12 доллара. Такая динамика связана с ростом мировых нефтяных котировок.

В октябре рынок ожидал ответного удара Израиля по Ирану, не исключая, что он придется на объекты нефтяной инфраструктуры. После того как Тель-Авив ограничился ударами по военным объектам, стоимость сырья вернулась на сентябрьский уровень.

Ранее сообщалось, что октябрь стал худшим с января этого года месяцем по доходам бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефти, собираемого каждый месяц. Однако с учетом налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, собираемого один раз в квартал, общие нефтегазовые доходы в октябре показали третий с начала года результат — 1,212 триллиона рублей.