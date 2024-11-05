Нефтегазовые доходы России не оправдали ожиданий

Минфин сообщил о недополучении 17,6 млрд рублей нефтегазовых доходов в октябре

Нефтегазовые доходы России по итогам октября составили 1,212 триллиона рублей, что на 17,6 миллиарда меньше ожидаемого месяц назад размера. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Совокупный месячный результат стал третьим по величине после мартовских 1,307 триллиона и апрельских 1,229 триллиона рублей. Однако его обеспечила выплата налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которая происходит по итогам каждого квартала вместе с ежемесячным налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Что касается отдельно НДПИ, то он показал второй худший результат за год. Для нефти меньшие сборы наблюдались только в январе, а для газа — в июне и июле. В текущем месяце Минфин ожидает объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 105,1 миллиарда рублей.

По итогам сентября Россия получила 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что стало минимумом с января, хотя, если не учитывать НДД, это лучше результата октября.