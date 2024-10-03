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13:08, 3 октября 2024Экономика

Дополнительные нефтегазовые доходы России оказались меньше ожидаемых

Россия получила в сентябре 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Объем полученных Россией нефтегазовых доходов незначительно снизился в сентябре, составив 771,9 миллиарда рублей в сравнении с августовскими 778,6 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Достигнутый месячный результат оказался минимальным в 2024 году за исключением показателей января (675,2 миллиарда рублей) и июня (746,6 миллиарда). При этом разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов страны составила в сентябре минус 38,6 миллиарда рублей против плюс 10,9 миллиарда в августе.

В целом дополнительные нефтегазовые доходы РФ снизились месяц к месяцу на четверть — со 120 до 89,8 миллиарда рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 миллиарда рублей, существенно уменьшившись в сравнении с сентябрьским уровнем в 162 миллиарда.

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